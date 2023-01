Chiusa per 30 giorni discoteca Perugia dopo disordini

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - Rimarrà chiusa per 30 giorni la discoteca di Perugia in seguito ai "gravi disordini" che avevano coinvolto alcuni clienti. Il provvedimento, eseguito dalla polizia di Stato, è frutto di un decreto del questore di Perugia Giuseppe Bellassai, ai sensi dell'art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Secondo la Questura quanto successo aveva generato "grande preoccupazione e allarme sociale tra i cittadini" e non si tratta dell'unico episodio. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico infatti in diverse occasioni nello scorso anno erano intervenuti a seguito di segnalazioni di liti e di situazioni che avevano messo in pericolo l'ordine pubblico.

Proseguono intanto gli accertamenti del personale della squadra mobile che sta sentendo diversi testimoni per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda ed individuare i responsabili ai quali, "verosimilmente" - secondo gli investigatori -, sono attribuibili altri episodi analoghi, avvenuti nei mesi scorsi. (ANSA).