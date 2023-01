Difesa imputato esplosione Gubbio, reato doloso non sussiste

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - "La qualificazione del reato data dal gup non sussiste": così l'avvocato Luca Maori, difensore del proprietario dello stabile di Gubbio dove avvenne l'esplosione che provocò la morte di due dipendenti dell'attività che lì si svolgeva. Lo ha detto al termine dell'udienza preliminare.

"I fatti sono molto gravi, questo è evidente ma l'omicidio doloso - ha detto ancora l'avvocato Maori - non è una fattispecie che può essere contestata. Qui si tratta di una colpa ma mai omicidio volontario. Abbiamo cercato di dimostrare questa circostanza prendendo a spunto la sentenza ThyssenKrupp di Torino. Il caso di specie è assolutamente lo stesso. Il mio assistito - ha concluso l'avvocato Maori - non era neanche socio delle attività ma proprietario dell'immobile e collaboratore saltuario". (ANSA).