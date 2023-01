Comune Umbertide dispone limitazioni dopo fiamme capannone

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 25 GEN - Un'ordinanza per, tra l'altro, limitare l'attività all'aperto è stata emanata dal Comune di Umbertide in relazione all'incendio che ha interessato un capannone con il tetto in eternit. La decisione è stata presa "in virtù del principio di precauzione" e "in seguito a comunicazioni di Arpa e Usl Umbria 1".

Per un raggio di un chilometro dal luogo dell'incendio il Comune ha ordinato di limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva e di mantenere chiuse le finestre nel caso di fumi persistenti e maleodoranti fino ad accertamenti.

E' stato poi disposto con la stessa ordinanza il divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata "da parte di soggetti più a rischio come bambini, donne in gravidanza e in allattamento" ed è "consentito il consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con acqua, associato a strofinazione delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura". (ANSA).