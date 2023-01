Aronc assisterà malati oncologici in tutta l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Aronc, l'associazione amici della radioterapia oncologica, a dieci anni dalla sua fondazione, potrà fare attività assistenziale su tutto il territorio regionale, come stabilito dall'assemblea straordinaria dei soci nel corso dell'ultima riunione che si è svolta a Perugia.

"Abbiamo avvertito la necessità di estendere l'attività di Aronc in tutta l'Umbria - ha sottolineato il presidente Manlio Bartolini -, anche in considerazione delle richieste ricevute dai soci. Lo sviluppo di una associazione impone il cambiamento, accompagnato da una organizzazione sempre più radicata nel territorio".

Durante l'assemblea si è proceduto inoltre ad approvare l'ingresso di Aronc in Anpas, associazione che svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale. "Si è trattato di una necessità che l'assemblea ha saputo cogliere - ha evidenziato il vicepresidente di Aronc, Fabio Amici - ed usufruire così della rete di servizi di Anpas, con ricadute estremamente favorevoli per i pazienti oncologici".

Nonostante la ridotta attività espletata dai volontari nell'offerta dei servizi, nel rispetto delle norme su Covid, Aronc ha sottolineato di essere riuscita ugualmente a garantire l'assistenza ai pazienti fornendo sedute di riflessologia plantare presso la propria sede. È stato anche garantito il trasporto dei malati per assicurare terapie anche in centri fuori regione. Durante la pandemia è proseguita l'attività del consiglio direttivo nello sviluppo della campagna soci, che ha permesso di centrare quota 250, con un incremento esponenziale proprio negli ultimi anni.

"Non vogliamo più fermarci - ha concluso Bartolini - perché avvertiamo la necessità di dover proseguire in quella attività di sostegno di cui hanno necessità prioritaria tutte le persone che attraversano un periodo delicato della loro vita". (ANSA).