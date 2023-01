Verso normalità fornitura elettricità in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 24 GEN - Sta tornando alla normalità la fornitura di energia elettrica in Umbria dopo i disservizi provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolar modo il territorio provinciale di Perugia. Lo annuncia E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, impegnata con un centinaio di operatori e l'impiego di 20 gruppi elettrogeni.

E-Distribuzione ringrazia, in una nota, Prefettura, Istituzioni locali e Protezione civile, con le quali è rimasta in "costante contatto".

La società informa che, per interruzioni prolungate del servizio, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) prevede l'erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta.

E-Distribuzione ricorda che per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 o in alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito internet e-distribuzione.it e la app. (ANSA).