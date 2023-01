Pastorelli, Provincia Perugia in ritardo sul maltempo

"Neve e maltempo, Provincia di Perugia in ritardo con i mezzi spazzaneve e spargisale, la presidente Proietti dorme": così il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli. "Fin dalle prime ore del mattino i mezzi della Provincia di Terni erano in allerta per intervenire sulle situazioni di criticità del territorio, mentre nella provincia di Perugia tutto questo non è avvenuto" sostiene in una nota. "Solamente nella tarda mattinata - afferma Pastorelli - sono stati messi in moto i mezzi spazzaneve e spargisale, in seguito alle numerose lamentele dei cittadini, in particolare quelli delle zone periferiche e delle frazioni. La forte nevicata di questa mattina ha creato molti problemi alla circolazione e ha causato la caduta sulla rete viaria di rami spezzati, oltre a rendere alcune strade provinciali impraticabili. Una giornata di allerta meteo ampiamente annunciata, non si capisce perché l'intervento dei mezzi nella Provincia di Perugia sia stato così tardivo. La presidente Proietti la smetta di dormire e inizi a lavorare seriamente sulle questioni di sua competenza. Un ringraziamento ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ai volontari che in queste ore stanno lavorando per riportare la situazione stradale alla normalità".