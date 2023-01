Gimbe, in Umbria quarte dosi vaccino meno media Paese

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Continua a essere inferiore alla media nazionale in Umbria la copertura con i vaccini contro il Covid. Emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. La quarta dose è stata infatti somministrata al 23,4% dei residenti mentre il dato del Paese è del 30,4%.

Riguardo alla copertura con la quinta dose, per Gimbe questa è del 6% (media Italia 13%).

L'Umbria fa invece meglio del resto del Paese per il dato relativo alla popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino, 9,6% (media Italia 10,8%) cui aggiungere un 1,1 per cento temporaneamente protetto in quanto guarito dal Covid da meno di 180 giorni.

Secondo i dati della fondazione tra il 13 e il 19 gennaio si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti, 148,7, 59,2 in meno rispetto alla rilevazione del 16 gennaio.

I nuovi casi diminuiscono del 28,5%, era meno 43.9 la scorsa settimana. (ANSA).