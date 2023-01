Umbra acque verso la trasformazione in società benefit

(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - Sostenibilità, innovazione e progetti strategici: Umbra Acque è di fronte a una trasformazione storica, quella in "società benefit" che porterà alla modifica dell'organizzazione e dello statuto e che vincolerà la società a una governance bilanciata tra lo scopo di lucro e il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Questo il filo conduttore del workshop che si è tenuto a palazzo della Penna, a Perugia, per discutere con i soci della trasformazione dell'azienda del servizio idrico: non a caso il primo relatore è stato l'onorevole Mauro Del Barba, presidente di Assobenefit, primo firmatario della legge del 2016. "Umbra Acque - ha detto l'amministratrice delegata, Tiziana Buonfiglio - ha avviato il percorso di trasformazione in 'società benefit', naturale conseguenza per una società che continua a fare dellasostenibilità e dell'eccellenza nell'erogazione del servizio, elementi imprescindibili della propria mission. E' una sorta di trasformazione naturale: come facciamo a non essere sostenibili e occuparci del servizio idrico? Impossibile, in realtà già lo siamo". Fra i benefici attesi dalla trasformazione in "società benefit", anche la riduzione delle perdite idriche.

E a questo proposito Umbra Acque ha ricevuto un significativo riconoscimento dal ministero Infrastrutture e Trasporti, piazzandosi al quarto posto su 160 domande e ottenendo 25 milioni dal Pnrr, su un progetto di riduzione delle perdite pari a 52 milioni, che permetterà ad Umbra Acque di scendere nel 2026 al 30% di perdite complessive nel territorio gestito. "Aver ottenuto così tante risorse per la riduzione delle perdite - ha aggiunto Buonfiglio - è stato il frutto dell'ostinazione a raggiungere in breve tempo una soglia fisiologica accettabile.

Pensiamo quindi che quello della 'società benefit' possa essere il migliore modello di governance per trasferire i target di sostenibilità nell'agire quotidiano: questo auspichiamo possa essere il patto fra i nostri soci". "Quello ottenuto da Umbra Acque - ha affermato il presidente Filippo Calabrese - è uno straordinario risultato che va nella direzione della nascita della 'società benefit'". (ANSA).