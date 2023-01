Procuratore facente funzioni a Terni "per dare continuità"

(ANSA) - TERNI, 20 GEN - Serva "a garantire la continuità dell'azione della procura di Terni" l'applicazione del sostituto procuratore generale Claudio Cicchella come procuratore capo facente funzioni a Terni. Lo ha sottolineato il procuratore generale Sergio Sottani in occasione dell'insediamento del magistrato dopo che il plenum del Csm ha deciso di non confermare nell'incarico Alberto Liguori.

"Naturalmente vedremo se ci saranno sviluppi in merito ad eventuali iniziative giudiziarie da parte del dottor Liguori, a sua tutela" ha detto Sottani parlando con i giornalisti al suo arrivo agli uffici giudiziari ternani. "Quello che ci premeva, e ringrazio il collega Cicchella per la disponibilità manifestata - ha aggiunto -, è mantenere la continuità del servizio della procura di Terni, dove tra l'altro continuerà a lavorare il collega Liguori".

Cicchella ha raggiunto palazzo Gazzoli insieme allo stesso Sottani per prendere contatto con la realtà operativa e gli uffici della magistratura ternana. "E' un impegno sicuramente importante e gravoso" ha detto il neo procuratore facente funzione. "Cercherò di fare la mia parte nel miglior modo possibile - ha proseguito -, garantendo una presenza continua nei limiti dell'incarico che mi è stato dato. Ovviamente ci sarà un periodo in cui dovrò farmi un'idea di questo ufficio, entrare nelle sue dinamiche, conoscere i colleghi e comprendere se ci siano o meno problematiche". (ANSA).