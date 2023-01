(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 19 GEN - La Isa di Bastia Umbra festeggia i 60 anni di attività. L'azienda specializzata nella refrigerazione professionale e nell'arredamento di locali pubblici ha celebrato l'evento di fronte a una platea di oltre 700 persone al teatro Lyrick di Assisi.

"La nostra prima sede - ha raccontato Carlo Giulietti, presidente di Isa - era di 65 metri quadri e il nostro mercato iniziale era la nostra Umbria". A distanza di 60 anni Isa è un'azienda con oltre 700 dipendenti, circa 130 milioni di fatturato, la sede è di 65 mila metri quadri e i prodotti sono presenti in 115 nazioni. "Capire le tendenze e le evoluzioni della società e del mercato e cercare di anticiparle - ha spiegato Giulietti - è stato il filo conduttore che ci ha guidato durante tutta la nostra crescita: cercavamo di dare risposte prima che il cliente ci ponesse le domande".

"Abbiamo una visione inclusiva della sostenibilità che comprende gli aspetti economici, sociali e ambientali - ha spiega invece Marco Giulietti, amministratore delegato dell'azienda - Per questa ragione lavoriamo con grande attenzione alla crescita delle persone anche attraverso una Academy interna che si occupa proprio di offrire ai collaboratori una formazione sotto il profilo delle competenze trasversali". "Siamo convinti che le aziende crescono solo se insieme a loro anche le persone crescono - ha aggiunto l'ad - Sul fronte ambientale, da 15 anni Isa realizza espositori con refrigeranti naturali, negli ultimi tempi abbiamo accelerato questo processo e ad oggi tutta la gamma Isa è al cento per cento naturale". L'evento è stato aperto dai saluti istituzionali del presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli, dei sindaci di Assisi e Bastia Umbra Stefania Proietti e Paola Lungarotti e del vice presidente della Regione Umbria Roberto Morroni. (ANSA).