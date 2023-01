Trovato in possesso di 8 grammi di cocaina, arrestato a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 18 GEN - E' stato trovato in possesso di circa otto grammi di cocaina, un cittadino romeno arrestato dalla polizia, a Spoleto.

Nella serata di martedì gli agenti del locale commissariato, durante un mirato servizio antidroga nelle abituali zone di spaccio della città, hanno notato il giovane con un atteggiamento sospetto che, alla vista della polizia, ha tentato di allontanarsi.

Dopo averlo seguito, gli agenti lo hanno visto disfarsi di una confezione di plastica che, da un successivo controllo, è risultata contenere degli involucri di cellophane termosaldati con all'interno la cocaina.

Una volta raggiunto è stato perquisito e trovato in possesso di un altro involucro e di denaro contante.

A quel punto, i poliziotti hanno deciso di approfondire le verifiche recandosi nella sua dove hanno trovato altro denaro, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle singole dosi.

Nel complesso, è stata sequestrata una quantità di droga di circa 8 grammi e una somma pari a 1.020 euro.

La polizia ritiene che il giovane avesse messo in piedi una significativa attività di spaccio nello Spoletino.

Considerato quanto emerso a suo carico, i poliziotti hanno quindi proceduto al suo arresto - già convalidato - per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

(ANSA).