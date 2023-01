Ragazzo privo di sensi nei pressi di un fosso a Gualdo T.

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - Un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato privo di sensi nei pressi di un fosso nella zona di Gualdo Tadino e trasportato in ospedale. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Una delle ipotesi è che possa essere stato investito.

E' successo lungo una strada extraurbana.

Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, al momento del ritrovamento il ragazzo, come detto, era privo di sensi.



Si è appreso successivamente che il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Perugia. Al momento la prognosi è riservata a causa delle diverse lesioni riportate,