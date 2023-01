Ancora una giornata di maltempo su tutta l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - Ancora maltempo su tutta l'Umbria nella giornata odierna e in quella di domani, giovedì 19 gennaio.

Le precipitazioni, come previsto dal Centro funzionale della Protezione civile, saranno sparse e localmente a carattere di isolato rovescio.

Possibili nevicate oltre i mille metri, in serata anche a quote collinari.

Un miglioramento del quadro meteorologico è atteso per la seconda parte della giornata di giovedì. (ANSA).