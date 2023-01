Caduto da un'altezza di 5 metri addetto pulizie morto a Corciano

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 16 GEN - E' caduto da un'altezza di 5 metri un uomo di 56 anni, di Magione, dipendente di una ditta di pulizie, morto nella tarda mattinata di lunedì in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a San Mariano di Corciano. Sul posto è intervenuto il personale della polizia di Stato di Perugia.

L'uomo - riferisce la questura - è precipitato, per cause ancora da accertare, mentre lavorava all'interno di un edificio, intento a pulire alcune vetrate.

Una persona, accortasi dell'accaduto, ha immediatamente allertato il 118 e la polizia, giunti poco dopo sul luogo dell'incidente. Sul posto anche la polizia scientifica, il medico legale e personale dell'Azienda sanitaria locale.

Il 56enne, nonostante il tentativo di rianimazione dei sanitari, è deceduto sul posto.

Sono in corso le indagini da parte della Procura di Perugia per ricostruire l'accaduto. (ANSA).