Aggiudicate gare per Porta Romana e Porta Ascolana a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 14 GEN - Sono state aggiudicate le gare di appalto per gli interventi di restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana e Porta Romana, i principali accessi alla città di Norcia.

Per la gara di Porta Ascolana i lavori dovranno essere completati in 300 giorni, per un importo di circa 600 mila euro.

Per la gara di Porta Romana sono 360 i giorni di tempo per terminare i lavori, per un importo di circa un milione di euro.

"Un altro simbolico, tanto atteso, passo in avanti. Il ripristino alla piena funzionalità delle due principali porte di ingresso della città è il primo intervento sulle nostra mura urbiche dalla caratteristica forma di cuore. Un cuore che non ha mai smesso di battere", ha detto il sindaco Nicola Alemamno.

