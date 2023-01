Opere pittore Foligno scelte da Onu per promuovere progetti

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 11 GEN - Due opere del pittore folignate Maurizio Cancelli sono state scelte dall'Onu per promuovere alcuni progetti di sviluppo sostenibile in Africa e in altri Paesi del mondo. "È una grande soddisfazione ed è una vera sorpresa. Tutto potevo attendermi che finire sui manifesti e sulle brouchure delle Nazioni unite", racconta l'artista.

I lavori di Cancelli - la cui famiglia ha dato il nome alla piccola frazione montana di Foligno - adesso sono sui documenti che l'Onu invia in tutte le sue sedi, ai governi e alle ambasciate del mondo. "Tutto è iniziato - racconta il pittore - con l'arrivo di un esponente dell'Organizzazione qui a Cancelli.

Era il 2013 e mi invitò a partecipare a una esposizione a Ginevra, nella sede dell'Unctad, fino ad arrivare ad oggi che mi sono ritrovato i miei quadri sui manifesti". Che sono scritti in lingua francese e hanno per titolo "Facilitation du transit, du trasport et des échanges en Afrique de l'Ovest" ed illustrano le modalità per accedere ai "Contributi per obiettivi di sviluppo sostenibile".

La brouchure, scritta invece in inglese, presenta in copertina, in quarta e in controcopertina alcuni eleganti disegni di Maurizio Cancelli, tratti dall'opera "Mazzarello - geometrie del dare nuovo futuro". Si tratta di un manuale rivolto a quattro soggetti - Unione europea, Giappone, Stati Uniti e Canada - che presenta istruzioni "sul mercato libero da quote esenti da dazi e norme di origine per i Paesi meno sviluppati".

Copia dei manifesti e della brouchure sono esposti all'interno della mostra di alcune opere dello stesso Cancelli, allestita a Sant' Eraclio negli spazi dell'oratorio parrocchiale. (ANSA).