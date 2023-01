Frassinetti, dare priorità a scuole aree sisma

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "Mi sembra di capire che le regioni che hanno problemi di terremoto siano quelle da mettere al primo posto tra gli interventi da fare. Dopo l'Umbria, la settimana prossima sarò nelle Marche, altra regione che ha naturalmente nel cratere le problematiche di edilizia scolastica connesse al terremoto. Quindi è importante per noi cercare di mettere in sicurezza e rinnovare, alle volte addirittura delocalizzare, le scuole nelle aree del sisma": lo ha affermato il sottosegretario al Ministero dell'istruzione e del merito, Paola Frassinetti, durante il sopralluogo alla Scuola primaria "Maria Montessori - Ciabatti" di Perugia.

Arrivata nel capoluogo umbro dopo la precedente inaugurazione di una scuola elementare e media del Comune di Torgiano, il sottosegretario all'Istruzione è stato guidato nella visita del cantiere dal vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri, dal consigliere comunale Riccardo Mencaglia, dalla dirigente dell'edilizia scolastica Monica Benincasa e dal dirigente scolastico Luca Arcese.

Al sottosegretario sono stati illustrati i lavori interni ed esterni alla scuola storica, sia per la struttura che per la didattica, risalente al Ventennio, con un importo totale di 2.900.000 euro per il risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo. A primavera inoltrata - è stato spiegato - ci sarà la consegna dei lavori, iniziati nell'ottobre 2021, per far rientrare i circa 400 alunni a settembre, all'inizio del prossimo anno scolastico.

I suoi ampi spazi, come ha fatto notare anche Frassinetti, la rendono adatta alle didattiche più innovative.

"Sono felice che una scuola così prestigiosa possa mantenere la sua identità anche strutturale ed estetica avendo però anche l'opportunità di una innovazione tecnologica per l'energia e per le strumentazioni innovative che potrà avere" ha poi sottolineato il sottosegretario all'Istruzione che si è anche ripromessa di tornare per l'inaugurazione. (ANSA).