Melasecche, prosegue iter progettuale nodo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - Per il Nodo di Perugia prosegue l'iter progettuale previsto, "sotto costante monitoraggio" da parte della Regione e con "contatti continui" con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Anas "allo scopo di evitare possibili ritardi". È, in sintesi, quanto comunica l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, facendo il punto sulle procedure in atto.

"Sul nodo di Perugia - evidenzia Melasecche - si susseguono ogni giorno le stesse notizie degli ultimi venti anni: file, incidenti, problemi che arricchiscono ormai con una frequenza snervante la cronaca locale. Il problema è ampiamente noto e bisognerebbe chiedere spiegazioni di quanto accade a coloro che hanno amministrato da lustri nel non essere stati in grado di prendere una minima decisione, mentre il problema si ingigantiva a dismisura fino a raggiungere situazioni inaccettabili come quando, a causa dei frequenti blocchi al traffico sulle arterie principali, lo stesso si riversa su Ponte San Giovanni, Balanzano, sulle aree industriali ed in tutta la viabilità interna già di per sé insufficiente, a causa di una inadeguata pianificazione urbanistica che andava realizzata prima dell'enorme sviluppo edilizio a cavallo fra fine '900 e inizio del secolo. È per tutto questo che la Regione, insediata la giunta Tesei, ha immediatamente messo mano al principale problema del traffico dell'Umbria, fornendo ad Anas, per ragioni di opportunità e velocizzazione, il progetto preliminare esistente, sostenendo poi con decisione tutte le complesse fasi procedurali fino a giungere, poche settimane fa, alla acquisizione del progetto definitivo, notevolmente migliorato ambientalmente rispetto al precedente. Il tutto senza perdere tempo prezioso perché, mentre le polemiche cercavano di bloccare persino la progettazione, la stessa procedeva regolarmente con i relativi sondaggi geognostici. Altrettanto faticoso, quanto puntuale è stato il lavoro politico per giungere ad una condivisione generale del progetto che, lo ricordo, si sta sviluppando di pari passo con la decisone del Comune di Perugia di realizzare l'ampliamento del centro commerciale di Collestrada". (ANSA).