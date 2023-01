A Norcia la migliore ricostruzione privata post sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 GEN - La ricostruzione privata a Norcia risulta la migliore nel rapporto sulla ricostruzione post sisma 2016-2017 in centro Italia relativo al mandato del Commissario Giovanni Legnini, da febbraio 2020 a gennaio 2023.

Lo rileva il Comune sottolineando le 1.492 pratiche presentate, gli 851 cantieri aperti e i 522 già completati.

"Questi numeri danno il senso del grande lavoro svolto e di come la sinergia tra Struttura commissariale, Regione e Comune sia stata fondamentale" ha commentato il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. "Tutti abbiamo espresso la nostra gratitudine al Commissario Legnini - ha aggiunto - e augurato buon lavoro al nuovo commissario Guido Castelli. Siamo certi che il Commissario Castelli sarà in grado di portare avanti il percorso intrapreso, dare risposte ai nostri conittadini e continuare il processo di ricostruzione con rinnovata energia e collegialità. Da parte nostra continuerà ad esserci piena disponibilità e collaborazione per la ricostruzione del più grande cantiere d'Europa". (ANSA).