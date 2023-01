Gino Sirci a "Incontri e Dialoghi a Santa Giuliana"

(ANSA) - PERUGIA, 09 GEN - Sarà il presidente della Sir Safety Umbria Volley Perugia, Gino Sirci, il primo ospite del 2023 di "Incontri e Dialoghi a Santa Giuliana".

Non si parlerà solo di sport, e degli straordinari risultati ottenuti dalla società perugina in questa stagione di successi, ma anche del rapporto con la tifoseria e con i media. Sirci racconterà anche della sua attività di imprenditore nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'appuntamento è per giovedì 12 gennaio, alle 18, nell'Aula Umbria della Scuola Lingue Estere dell'Esercito. L'incontro , che sarà coordinato da Claudio Sebastiani e Mario Mariano, sarà preceduto da una visita guidata al Complesso monumentale Santa Giuliana, sede della Scuola con inizio alle 17.15, con ingresso dal portone principale al fianco della Chiesa di Santa Giuliana.

Con il presidente Sirci, interverranno altri protagonisti del club che ha tenuto alto il nome di Perugia nel mondo. (ANSA).