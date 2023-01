Gimbe, in Umbria quarte dosi vaccino Covid meno che media Paese

(ANSA) - PERUGIA, 09 GEN - L'Umbria continua a fare peggio della media del Paese riguardo alla copertura con le quarte dosi di vaccino contro il Covid. Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe infatti il tasso di copertura nella regione è del 23,4% contro una media Italia del 29,7%. Fa invece meglio per la popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino, il 9,4% mentre in ambito nazionale questo dato è più alto e si attesta al 10,7%.

Dalla rilevazione emerge poi che nella settimana 30 dicembre-5 gennaio si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (370,8) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (18,8%) rispetto alla precedente. (ANSA).