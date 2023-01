Tiro a volo: concluso primo raduno con Conti, nuovo ct Fossa

(ANSA) - MASSA MARTANA, 08 GEN - La nazionale italiana di Fossa, specialità olimpica del tiro a volo, ha concluso il primo raduno sotto la guida del nuovo ct Marco Conti, che ha preso il posto di Albano Pera, al quale non è stato rinnovato il contratto. Conti guiderà in particolare i probabili olimpici, ovvero coloro su cui si punta per qualificarsi ai Giochi di Parigi. Degli altri tiratori che puntano a entrare nel gruppo dell'elite si occuperà l'ex azzurro Rodolfò Viganò.

In tutto sono stati trenta gli atleti, uomini e donne, che hanno preso parte al raduno svoltosi presso il Tav Umbriaverde.

Con loro il preparatore atletico Fabio Partigiani, con cui gli azzurri si sono dedicati all'allenamento fisico. Oggi invece è stata una giornata dedicata a sfide varie a 50 piattelli. "Sono fiducioso per il futuro, compreso quello immediato - il bilancio di fine raduno di Conti -. I miei sono consapevoli dell'importanza di affrontare la nuova stagione con un livello di preparazione fisica e tecnica che dovrà essere di assoluto rispetto".

Questi gli atleti che hanno preso parte al raduno: per le donne, Federica Caporuscio, Isabella Cristiani, Alessandra Della Valle, Giulia Grassia, Martina Grioni, Alessia Iezzi, Sofia Littamè, Maria Lucia Palmitessa, Gaia Ragazzini, Fiammetta Rossi, Jessica Rossi, Erica Sessa e Silvana Maria Stanco; per gli uomini, Alessandro Belli, Emanuele Buccolieri, Alessandro Chianese, Marco Correzzola , Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Samuele Faustinelli, Lorenzo Ferrari, Lorenzo Franquillo, Erminio Frasca, Valerio Grazini, Luca Miotto, Giovanni Pellielo, Simone Lorenzo Prosperi, Daniele Resca, Mattia Sardi e Diego Valeri.

Prossimo impegno della nazionale targata Fitav la prima prova della Coppa del Mondo, che si svolgerà questo mese di gennaio sulle pedane marocchine di Rabat. (ANSA).