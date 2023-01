Fiori di ghiaccio per la nebbia che gela, a Castelluccio

Fiori di ghiaccio per la nebbia persistente che si deposita al suolo: sul Pian Grande di Castelluccio di Norcia l'ennesimo spettacolo della natura. Lo si può ammirare, in particolare, nelle prime ore della mattina, quando le temperature sul borgo terremotato dei Monti Sibillini scendono sotto lo zero. È un fenomeno che si ripete quotidianamente in questi giorni di alta pressione sul Centro Italia.

In inverno, quando c'è tempo bello, sulla grande piana di Castelluccio persiste praticamente tutto il giorno la nebbia, mentre salendo al paese spesso si può godere del sole. È proprio la persistente umidità che, ghiacciandosi, si deposita sulle piante sembrando neve.

Il paesaggio che si crea è unico e i fili d'erba assumono le sembianze di candide stalagmiti.