Numeri record per la 21/a Mostra di arte presepiale

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - Si conclude domenica 8 all'insegna di numeri record di espositori - oltre 50 con più di 250 opere in vetrina - e di visitatori la 21/a edizione della Mostra internazionale di arte presepiale, in corso di svolgimento dall'inizio di dicembre scorso nella cripta della basilica cattedrale, a Città di Castello. Dal nord al sud d'Italia e poi dall'estero, dall'America, Europa fino al Sud Africa, come si può leggere dal registro delle firme, in tanti come mai accaduto anche nelle migliori edizioni, hanno visitato la mostra.

Sabato mattina la visita dell'assessore regionale alla Cultura e Turismo, Paola Agabiti, accompagnata dall'assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri, e da Lucio Ciarabelli, presidente dell'associazione Amici del presepio "Gualtiero Angelini".

"La crescita della nostra regione in termini di immagine a livello nazionale ed internazionale con un trend più che positivo di presenze e flussi turistici - ha affermato Agabiti - dipende anche da manifestazioni come questa di Città di Castello, una vetrina di assoluto livello qualitativo delle scuole presepistiche italiane compresa quella umbra di grande tradizione. Città di Castello con le sue eccellenze artistiche e culturali, da Raffaello a Burri, e tutte le altre peculiarità in tanti settori, rientra a pieno titolo nel 'brand' Umbria che la regione sta promuovendo in maniera unitaria a livello internazionale". (ANSA).