Bimbo si perde tra la folla, lo aiutano i carabinieri

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - Arrivato con i suoi genitori a Orvieto per assistere alla manifestazione dell'Epifania in piazza del Popolo, un bimbo di otto anni si è perso tra la folla ed è stato trovato e tranquillizzato da un carabiniere in quel momento libero dal servizio.

Durante la manifestazione, in un attimo di confusione, il bambino si è allontanato dai genitori. Il carabiniere, anche lui in giro con la sua famiglia, lo ha notato e si è reso conto che era solo e visibilmente spaventato. Lo ha quindi avvicinato, chiedendogli se avesse bisogno di aiuto, ha ascoltato il suo racconto ed ha allertato i militari dell'Arma in servizio, affinché potessero rintracciare i genitori del piccolo che, nel frattempo, per essere tranquillizzato, è stato invitato a salire sull'auto di servizio dei carabinieri intervenuti.

I militari sono quindi riusciti, in pochi minuti, a rintracciare i genitori, che lo stavano cercando. Il piccolo ha così salutato i suoi nuovi amici in divisa ed è tornato tra le braccia di mamma e papà. (ANSA).