Tra Perugia e Marsciano la befana di Vivo a colori

(ANSA) - PERUGIA, 06 GEN - Perugia e Marsciano hanno ospitato la prima edizione del raduno della "Befana in rosa", organizzato dall'associazione Vivo a colori con il patrocinio Fondazione per l'Istruzione agraria in Perugia e del Comune marscianese.

Tra le iniziative, alla Rocca di Sant'Apollinare di Marsciano si è svolto un laboratorio creativo dedicato ai bambini con colorazione delle calze, bolle di sapone e letture di fiabe ma anche con la partecipazione degli Zampognari della Banda di Pietrafitta Lo Smeraldo che hanno suonato accogliendo le Befane in rosa, arrivate nella piazza della Rocca su macchine d'epoca.

Le Befane hanno fatto una tappa anche in piazza Martinelli a San Sisto, in collaborazione con il centro socio culturale "Il Sole" e l'associazione dei rioni del carnevale.

Vivo a Colori - si legge in una sua nota -, nata da meno di un anno da un'idea della presidente Claudia Maggiurana. Ha molteplici obiettivi, come essere di sostegno al reparto di Breast Unit dell'ospedale di Perugia, alle donne colpite da cancro al seno e alle loro famiglie, organizzando una serie di appuntamenti per dare un supporto psicologico ed interattivo (come dei corsi di arte, di taglio e cucito, sedute di lettura…) di cui hanno bisogno per non sentirsi abbandonati. Tra le prime finalità c'è quella di contribuire all'acquisto del presidio elettromedicale, una modernissima apparecchiatura per il tatuaggio medicale. (ANSA).