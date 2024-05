Dimissioni per maggioranza consiglieri Comune di Norcia

Dimissioni da consigliere comunale di Norcia per Giuliano Boccanera, vicesindaco reggente, e per altri sei componenti dell'Assemblea (tra cui il presidente Pierluigi Altavilla). Sono state formalizzate oggi dopo l'approvazione di alcune variazioni di bilancio e di altre delibere.

Essendosi dimessi più della metà dei consiglieri comunali, per il consesso si apre l'iter al termine del quale sarà dichiarato decaduto.

Altavilla ha spiegato all'ANSA che si tratta di "un atto di chiarezza che esprime rispetto per i cittadini". "Prendiamo atto - ha aggiunto - che nella maggioranza ci sono ormai diverse anime e quindi era giusto dimettersi".

Alle prossime elezioni amministrative in programma a giugno si sono presentati Boccanera, il sindaco attualmente sospeso Nicola Alemanno (per lui domani è attesa la sentenza d'appello per la vicenda della casetta della Pro loco) e altri due candidati.



