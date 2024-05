La segretaria del Partito democratico Elly Schlein torna in Umbria. Domani sarà a Città della Pieve, alle 14.30 (punto stampa), presso la sala grande di Palazzo Corgna, per un'iniziativa pubblica a sostegno del candidato sindaco Marco Cannoni. Poi alle 17,30 ad Orvieto, atrio Palazzo dei Sette, parteciperà alla manifestazione organizzata in favore del candidato sindaco Stefano Biagioli.





