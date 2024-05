Boccanera, dimissioni da consigliere Norcia politicamente dovute

Parla di "un atto politicamente dovuto per onorare il senso di responsabilità nei confronti di Norcia" il consigliere comunale di Norcia Giuliano Boccanera nel motivare le dimissioni "dopo un compiuto e motivato confronto" sue e degli altri componenti dell'Assemblea cittadina Pietro Luigi Altavilla, Antonio Duca, Cristian Coccia, Miriana Canali, Francesco Battilocchi, Alessandro Severini Perla. "È stata per me una grande sfida - spiega in una nota - che evidenzia la forza, il coraggio e la volontà di cambiamento che caratterizzano il progetto Norcia unita. In un momento come questo, le evidenti incompatibilità di pensiero che sarebbero riaffiorate già da mercoledì mattina avrebbero arrecato soltanto detrimento ad una comunità innegabilmente provata dagli eventi degli ultimi otto anni".

Boccanera è vicesindaco reggente dopo la sospensione di Nicola Alemanno per la condanna in primo grado per abuso d'ufficio e falso in relazione alla vicenda della casetta della pro loco di Norcia e per il quale è attesa domani la sentenza del processo d'appello nel quale la procura generale ha chiesto l'assoluzione che se decretata dai giudici lo riporterebbe a guidare l'Amministrazione. "Non ha senso fingere che non sia successo nulla negli ultimi mesi - sostiene Boccanera - perché ritengo necessario uscire dalla storia che ci trattiene per entrare in quella nuova storia che io e la mia squadra siamo bramosi di scrivere per evitare di rinnovare le fratture degli ultimi anni".



