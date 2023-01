Bonaccini il 13 gennaio a Perugia e Terni

(ANSA) - PERUGIA, 06 GEN - Sarà in Umbria il 13 gennaio Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Pd.

Lo annunciano i comitati che lo sostengono. "Abbiamo perso le elezioni politiche ma ora, non dobbiamo perderci" affermano. Per Bonaccini sono previsti appuntamenti a Perugia e a Terni.

"Il congresso del prossimo febbraio è una straordinaria occasione per il popolo democratico, per ridefinire la propria identità che deve affondare le sue radici nella carta dei valori fondativi del Pd e sulla capacità di interpretare questa nuova fase politica, che porta con sè i problemi conseguenti ai cambiamenti epocali intervenuti" affermano i promotori degli stessi comitati.

"La pandemia e le conseguenze del conflitto bellico - aggiungono - hanno aggravato la condizione sociale di gran parte delle famiglie italiane, dei lavoratori e delle imprese. Un grande partito, una grande comunità politica, alternativa alle destre populiste e al sovranismo imperante nel nostro Paese deve tornare a svolgere un ruolo centrale nella vita delle persone".

"La tutela degli ultimi, le politiche ecologiche al centro dello sviluppo, con un cambio di passo sulle fonti energetiche; la necessità di investire con forza sulla sanità pubblica e universalistica; una scuola che diventa ascensore sociale per ragazzi e ragazze; libertà e i diritti accompagnati da doveri e rispetto dell'altro; sicurezza e tutela del posto di lavoro, di quei lavori, soprattutto, che vedono impegnati i molti giovani senza alcuna tutela e con misere paghe; politiche davvero in grado di aiutare le imprese in un momento di particolare complessità sono alcuni dei temi su cui il Pd, con Bonaccini segretario, dovrà fare la sua battaglia. E saranno questi i temi del nuovo Pd" aggiungono i comitati. (ANSA).