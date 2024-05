Oltre 100mila visualizzazioni per video assessore-influencer

Ha superato le 100 mila visualizzazioni e ricevuto già più di mille like il video dedicato alla festa dei Ceri di Gubbio pubblicato su Tik Tok da Michele Fioroni, assessore-influencer della Regione Umbria.

"Numeri che continuano a crescere e possono essere considerati uno spot per il turismo umbro", ha commentato con l'ANSA.

Nel video immagini della festa di Gubbio. Con la piazza piena e l'alzata dei Ceri. Le immagini propongono anche la presidente della Regione Donatella Tesei in versione ceraiola. Anche mentre accenna qualche passo di ballo con lo stesso Fioroni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA