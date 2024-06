Le mostre del weekend, da Bourke-White alla Mille Miglia

Dagli scatti di Bourke-White alle artiste del primo Novecento, fino alla storia della corsa Mille Miglia e a quella dello studio di design Ballo+Ballo: sono alcune delle mostre del weekend.

MILANO - Apre il 14 giugno al Castello Sforzesco "Ballo&Ballo. Fotografia e design a Milano 1956-2005", curata da Silvia Paoli e in programma fino al 3 novembre. Il percorso accoglie oltre un centinaio di fotografie dello studio Ballo+Ballo, alcuni oggetti di design, in prestito dall'ADI Design Museum e dalle Raccolte d'Arte Applicata del Castello Sforzesco, e alcuni oggetti originali appartenuti ai due fotografi - Aldo Ballo (Sciacca, 1928 - Milano, 1994) e Marirosa Toscani (Milano, 1931-2023) - , oltre a riviste d'epoca con cui i Ballo hanno collaborato e volumi contenenti loro fotografie. "Dove il grottesco regna sovrano: l'arte di Ksenia Pasyura" è allestita dal 14 giugno al 12 luglio alla Fondazione Mudima. Nel percorso una trentina di dipinti che promettono l'immersione in una dimensione grottesca, tra figure in cui le regole dell'anatomia e della fisica spariscono, espediente attraverso il quale l'artista indaga i temi dell'identità, della trasformazione e dei confini della realtà.

TORINO - "Un viaggio lungo la Mille Miglia" è allestita al Mauto dal 12 giugno al 29 settembre. Al centro del percorso la storia della leggendaria corsa, un'epopea durata un trentennio - dal 1927 al 1957 - e per la quale gareggiarono su un percorso di "1000 Miglia" i campioni più celebri del periodo. Il racconto si articola in tre livelli: il dietro le quinte della gara, l'emozione agonistica e il fascino della gara nel cinema. Una selezione di 150 scatti per raccontare il lavoro della prima fotografa di Life: dal 14 giugno al 6 ottobre Camera accoglie la mostra dedicata a Margaret Bourke-White, a cura di Monica Poggi.

Nel percorso emergono le trasformazioni del mondo, cuore della ricerca di Bourke-White, dalla prima copertina del primo numero della leggendaria rivista Life, agli iconici ritratti a Stalin e a Gandhi, dai reportage sull'industria americana, ai servizi realizzati durante la Seconda guerra mondiale in Unione Sovietica, Nord Africa, Italia e Germania, dove la fotografa documenta l'entrata delle truppe statunitensi a Berlino e gli orrori dei campi di concentramento.

ROMA - Dall'11 giugno al 30 settembre l'arte contemporanea invaderà il Parco Archeologico del Colosseo, Circo Massimo e Bocca della Verità grazie all'installazione "Colonne infinite", dell'artista coreano Park Eun Sun. Nell'esposizione, curata da Leonardo Contini, cinque opere dell'artista, tra cui un'imponente scultura dall'altezza di circa quattordici metri.

Al Casino dei Principi, Musei di Villa Torlonia, dal 14 giugno al 6 ottobre la mostra "Artiste a Roma. Percorsi tra secessione, futurismo e ritorno all'ordine". La collettiva presenta al pubblico una selezione di quasi 100 opere tra dipinti, sculture e fotografie, per documentare l'impegno artistico di molte pittrici e scultrici attive nella vita culturale capitolina nella prima metà del Novecento, esponenti di quelle avanguardie e di quei movimenti che, dal Futurismo all'Espressionismo, hanno attraversato gli anni del Ventennio fino al secondo dopoguerra.

Al Maxxi dal 14 giugno al 25 settembre "Nuove avventure sotterranee", ideata e prodotta da Ghella, e curata da Alessandro Dandini de Sylva. Cinque i fotografi scelti - Stefano Graziani, Rachele Maistrello, Domingo Milella, Luca Nostri e Giulia Parlato - per il progetto, che documenta la nascita di grandi opere in Italia, Canada, Argentina, Australia e Nuova Zelanda. Il percorso comprende 150 immagini: quelle degli artisti che hanno osservato e interpretato le infrastrutture e quelle provenienti dagli archivi di Ghella, che documentano infrastrutture realizzate tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Duemila. La storia di una bambina che crescendo si affaccia alla vita restituita attraverso una varietà di opere tra design, danza, fotografia e antiquariato: è la mostra "Cresci piccola, cresci libera" dal 12 giugno al 15 ottobre di Spazio Giallo nella nuova sede di Piazza de' Ricci/via Monserrato, a cura di Carolina Levi.

