Innovazione e sostenibilità al centro del Business Leaders Summit

La doppia transizione, digitale e ambientale, o twin transition è possibile e passa anche da una cooperazione uomo-macchina. E’ da questa premessa, oltre che dal concetto di transizione verde e digitale, che è stata inaugurata la nuova edizione primaverile del Business Leaders Summit, l'11 e 12 giugno 2024 presso l'Allianz MiCo di Milano.

"Da molto tempo assistiamo a un'evoluzione del rapporto tra persone, ambiente e tecnologie. Siamo oggi in una fase di cosiddetta industria antropocentrica, che grazie alle macchine riesce a consentire cooperazione tra persone, macchine e ambiente", ha detto Calogero Oddo, professore associato di Bioingegneria e coordinatore del Neuro-Robotic Touch Lab, Istituto di Biorobotica Scuola Sant'Anna. “Le trasformazioni tecnologiche - ha aggiunto - vanno a una velocità impressionante. I robot oggi consentono di agire, interagire e cooperare con nu ambiente esterno notevole.

Biorobotica significa avere un approccio interdisciplinare alle nuove tecnologie e unire scienza e tecnologia". L’evento dedicato ai migliori C-Level dell'impresa contemporanea quest'anno per la prima volta ha deciso di allargare il proprio raggio d'azione anche ad altre due funzioni aziendali, il chief marketing officer e il chief sustainability officer, a cui sono dedicati due nuovi format che si uniscono ai già consolidati summit prodotti dalla business unit del polo fieristico milanese.

All’interno del Business Leaders Summit, si è svolto quindi il Cfo summit dedicato al mondo del finance, l’HR directors summit, focalizzato sul mondo delle risorse umane e del lavoro, il Cpo Summit pensato per dare voce al mondo degli acquisti e della supply chain e il Global Risk forum ideato per coinvolgere la community dei risk manager. L’obiettivo è creare la più grande agorà di networking in Italia dedicata al mondo della C-Suite. “Lo sviluppo di due nuovi format all'interno del Business Leaders Summit è il risultato di un ascolto del mercato e della trasformazione in atto", ha commentato Davide Orgiu, direttore di Business International e Digital Revenue di Fiera Milano. Del resto il contesto economico sembra favorevole al cambiamento.

"Complessivamente credo siamo su un sentiero buono e se non avremo grosse altre turbative a livello internazionale e nazionale, mi sembra che la tendenza sia assolutamente positiva”, ha spiegato Alessandro Fontana, direttore Centro Studi di Confindustria. “Il taglio dei tassi che ci aspettavamo - ha continuato - si è realizzato proprio qualche giorno fa. Questo darà sicuramente un nuovo e maggiore impulso impulso agli investimenti”.

https://www.fieramilano.it/