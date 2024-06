Il Senato argentino approva il pacchetto di riforme di Milei

Con il voto decisivo della presidente del Senato e vicepresidente, Victoria Villaruel, il Senato argentino ha approvato il pacchetto di riforme del governo di Javier Milei.

Il voto di Villaruel si è reso necessario per rompere la parità assoluta che si era registrata nelle due precedenti votazioni finite 36 a 36.

Il testo, che ha subito oltre 40 modifiche nel dibattito in Senato, dovrà tornare adesso all'esame della Camera dei Deputati per la definitiva approvazione.

La votazione si è svolta in un clima di forte tensione per i gravi scontri che si sono tenuti al di fuori del Parlamento tra manifestanti dell'opposizione e le forze dell'ordine.



