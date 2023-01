Torna in tutta l'Umbria l'Epifania dei vigili del fuoco

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ritorna l'Epifania dei vigili del fuoco. Nel territorio regionale, numerosi sono gli appuntamenti previsti per il 6 gennaio.

A Perugia, in centro città, il personale dei vigili del fuoco, con la collaborazione dell'Associazione nazionale del Cnvvf e dell'associazione Gianluca Pennetti Pennella, sarà impegnato nella discesa della Befana dal campanile di Palazzo dei Priori verso piazza della Repubblica.

Lo stesso giorno, sono previste altre manifestazioni simili, a cura dei Comandi di Perugia e Terni e delle associazioni dei vigili del fuoco in congedo, a Spoleto (Piazza Garibaldi), Città di Castello (Piazza Gabriotti), Gubbio (Piazza della Signoria), Gualdo Tadino (Piazza del Municipio), Todi (Piazza del Popolo), Amelia (Piazzale Unità d'Italia) e Orvieto (piazza del Popolo).

(ANSA).