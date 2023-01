Tesei, rete sanitaria risponde a bisogni salute cittadini

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 05 GEN - "Ai bisogni di salute dei cittadini si risponde con la rete sanitaria regionale": a dirlo è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, partecipando a Città della Pieve al taglio del nastro della prima Casa della comunità inaugurata in Umbria.

La governatrice ha ricordato come l'emergenza Covid abbia "impedito alla Regione un immediato intervento nella riorganizzazione della sanità regionale". "Dopo poche settimane dal nostro insediamento siamo stati chiamati ad affrontare la pandemia" ha detto. "Adesso siamo arrivati al Piano dei fabbisogni che è in attesa del via libera del ministero che ci permette di avere un quadro generale della nostra sanità e di intervenire con puntualità sulle varie situazioni", ha sottolineato ancora Tesei.

"L'area del Trasimeno è tra quelle attenzionate e comprendendo le difficoltà di questi luoghi - ha detto ancora la presidente - si è deciso di realizzare a Città della Pieve un presidio ospedaliero per aree disagiate".

Tra le criticità da affrontare a livello regionale ci sono anche le liste d'attesa, ma Tesei ha tenuto a evidenziare che "il problema dei tempi di attesa non nasce con il Covid". "Lo abbiamo ereditato - ha evidenziato - dalla precedente amministrazione. La sanità regionale, quando siamo arrivati, era devastata". (ANSA).