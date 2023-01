Sindacati Umbria, grave errore sostituire Legnini

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - "È un grave errore sostituire il commissario straordinario alla ricostruzione Legnini": ad affermarlo sono Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria.

"Come tutti sanno - sostengono i sindacati in una nota congiunta - il commissario Legnini stava facendo un lavoro egregio. Un lavoro fatto di competenza, serietà e al di fuori delle logiche politiche e partitiche. Se questo giudizio è unanime da parte di tutte le rappresentanze istituzionali coinvolte nella ricostruzione, sarebbe indispensabile capire per quale altro motivo, se non meramente politico, è stato rimosso".

"Il Governo e i rappresentati umbri in parlamento rispondano a questa legittima domanda", concludono Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria. (ANSA).