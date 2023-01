La befana arriva a sirene spiegate all'Istituto Serafico

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - La befana è arrivata a sirene spiegate all'Istituto Serafico di Assisi, scortata da tre auto dei carabinieri. Questa l'iniziativa odierna dal comando provinciale dei carabinieri di Perugia per portare un sorriso ai ragazzi ospiti.

La particolare befana ha consegnato doni a tutti (una quarantina) i ragazzi presenti, che hanno poi avuto l'opportunità di salire sui mezzi operativi dei militari e scherzare con loro. Un momento di grande gioia e commozione come sottolineato anche dal colonnello Stefano Romano, comandante provinciale di Perugia e dall'avvocato Francesca Di Maolo, presidente dell'Istituto, la quale ha sottolineato la vicinanza delle due amministrazioni e soprattutto il desiderio comune di regalare qualche attimo di felicità ai ragazzi del Serafico L'Istituto promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con una particolare attenzione nel rispettare il valore e la dignità della vita, "valori questi che l'Arma dei carabinieri - si legge in una sua nota - ha da sempre incardinati nel proprio dna e quindi oggi, più che mai, è orgogliosa di aver potuto offrire un contributo concreto a questa eccezionale struttura".

(ANSA).