Centodieci bare in piazza per dire 'Basta morti sul lavoro'

Centodieci bare in cartone per ricordare i morti sul lavoro in Umbria negli ultimi cinque anni sono state collocate stamani nel centro di Perugia, in piazza IV Novembre, per la campagna nazionale della Uil "Basta morti sul lavoro".

"Un flashmob per scuotere le coscienze e per sensibilizzare lavoratori, istituzioni e associazioni sulla necessità di una inversione di rotta in materia di salute e sicurezza" hanno sottolineato gli organizzatori. Ad intervenire il segretario generale della Uil Umbria, Maurizio Molinari.

La mattinata è stata caratterizzata anche dalla testimonianza della figlia di una delle vittime.



