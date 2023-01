Simona Meloni, su Legnini becero spoil system

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - "Nonostante il parere del territorio, delle associazioni e dei tecnici, il Governo decide di piantare l'ennesima bandierina e, all'insegna del più becero dello spoil system, liquida il commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini per lasciare il posto ad un suo uomo, il senatore Guido Castelli": così Simona Meloni, capogruppo del Partito democratico all'Assemblea legislativa dell'Umbria, in relazione alla nomina del nuovo commissario governativo alla Ricostruzione.

"Ringraziamo il commissario uscente Giovanni Legnini - afferma Simona Meloni - per il grande lavoro svolto nella sua funzione con risultati riconosciuti trasversalmente, anche sul territorio. Con lui la ricostruzione ha cambiato passo e i cittadini hanno percepito questa differenza. La sostituzione è un errore, che speriamo i cittadini non debbano pagare a caro prezzo. Auguriamo buon lavoro al neo commissario Castelli, con l'auspicio che sappia lavorare con altrettanta competenza e serietà per tutti i territori colpiti dal sisma e per tutti i cittadini". (ANSA).