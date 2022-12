Nullaosta funerali di tre dei ragazzi morti in incidente in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - Sono già state restituite ai familiari le salme di tre dei quattro ragazzi morti in un incidente stradale avvenuto nella notte fra venerdì e sabato nell'Altotevere umbro, a San Giustino.

Il corpo della conducente dell'auto nella quale viaggiavano - riferiscono i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini sull'accaduto, coordinate dalla procura di Perugia - è invece ancora a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Nullaosta quindi per i funerali Luana Ballini, di 17 anni, e Nico Dolfi e Gabriele Marghi, di 22.

Alla guida della Fiat Punto prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte, c'era la ventiduenne Natasha Baldacci, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. Il suo corpo dovrà essere sottoposto ad ulteriori esami, anche per stabilire le condizioni fisiche in cui si trovava al momento dell'incidente.

I quattro ragazzi erano stati a una festa di compleanno nella zona, e si erano poi messi in viaggio verso Sansepolcro per raggiungere altri amici in discoteca. Secondo quanto scrive oggi il Messaggero, una quinta ragazza sarebbe scampata per miracolo all'incidente. Avrebbe infatti raccontato agli amici che era nella Punto con i quattro ragazzi, ma è scesa prima di partire per salire sull'auto di un'altra sua amica.

Per ricostruire quanto è accaduto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Città di Castello coordinati dalla procura di Perugia: la prima ipotesi è che la strada bagnata, e forse una eccessiva velocità, possano essere state le causa dell'incidente. (ANSA).