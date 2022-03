Palombella, Ast deve fare sistema con siderurgia italiana

(ANSA) - TERNI, 24 MAR - "Terni ha una realtà produttiva e industriale legata alla siderurgia, ma da sola, nonostante la positività del passaggio da un gruppo estero ad uno italiano anche blasonato, non riuscirà a reggere. Bisogna fare sistema insieme a tutta la siderurgia in Italia": a dirlo, parlando dell'Ast, è stato il segretario generale nazionale della Uilm, Rocco Palombella, partecipando al 19/o congresso provinciale di Terni del sindacato. Dal quale è scaturita la riconferma del segretario uscente, Simone Lucchetti.

"Da anni aspettiamo l'annunciato piano siderurgico, che abbiamo solo visto annunciare" ha evidenziato Palombella. Il sindacalista ha quindi parlato di "un'approssimazione da parte del Governo" a causa della quale, già prima della guerra in Ucraina, "interi settori come quelli della siderurgia e dell'automotive affrontavano delle difficoltà nell'approvviggionamento delle materie prime e un'improvvisazione nella gestione della transizione". "Il tema - ha aggiunto Palombella - è come si riesce a fare il passaggio tra un sistema produttivo ad un altro. Abbiamo registrato in questi anni quasi il non voler affrontare questi problemi. Siamo in una situazione complicata, c'è qualche spiraglio, ma la transizione non è ininfluente rispetto al consolidamento e alla salvaguardia dei posti di lavoro e soprattutto a come questo Paese riuscirà a fare economia". (ANSA).