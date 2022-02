Giornata del personale sanitario domenica a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - Si terrà domenica 20 febbraio, ore 11, nella sala dei Notari, un evento promosso dall'Azienda ospedaliera di Perugia per celebrare la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato.

Per l'occasione, si terrà un momento di ringraziamento al personale al quale parteciperanno la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il commissario straordinario regionale per l'emergenza Coronavirus, Massimo D'Angelo, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero e il personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19.

Presente alla cerimonia, anche Mogol, promotore, insieme al regista Ferzan Ozpetek, della Giornata nazionale dedicata al personale sanitario.

Nel corso della cerimonia, saranno proclamati i vincitori del Premio letterario "Io c'ero… il tempo sospeso". Racconti di vita al tempo della pandemia dall'ospedale di Perugia.

Le opere pervenute sono state valutate da una Commissione di esperti composta da Antonella Pinna (Regione Umbria), dirigente del Servizio musei, archivi e biblioteche istruzione e formazione, Roberta Migliarini (Comune di Perugia), dirigente dell'Area dei servizi alla persona, Stefano Giovannuzzi (Università degli Studi di Perugia), professore dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, Luca Ginetto (Rai) giornalista, caporedattore Rai Tgr Umbria, Antonio Onnis (Simen), medico referente Società italiana medicina narrativa e dagli editori Jean Luc Bertoni (Bertoni editori) e Fabio Versiglioni (Futura libri). (ANSA).