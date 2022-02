Doppio tutto esaurito per date umbre Drusilla Foer

(ANSA) - TERNI, 15 FEB - Arriva in Umbria, con un doppio tutto esaurito registrato già da giorni, "Eleganzissima", il recital di e con Drusilla Foer, alter ego dell'attore Gianluca Gori, reduce dal recente successo alla 72/a edizione del Festival di Sanremo. Lo spettacolo è in programma giovedì alle 21 al teatro Manini di Narni, nell'ambito del cartellone del Teatro Stabile dell'Umbria, e venerdì, alla stessa ora, al Mancinelli di Orvieto, dove inaugurerà la seconda parte della stagione di prosa intitolata "Chi è di scena".

In Eleganzissima l'irriverente autrice, cantante, attrice e pittrice toscana prosegue il suo viaggio raccontando in una nuova versione aggiornata gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa, piena di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

Essenziali al racconto sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti, Loris Di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax. (ANSA).