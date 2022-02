Chiede passaggio e deruba automobilista, arrestata minorenne

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - Ha chiesto un passaggio ad un automobilista poi lo ha derubato: la presunta responsabile, una diciassettenne straniera, è stata arrestata dai carabinieri, a Perugia, per estorsione e furto aggravato.

La ragazza, nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge, dopo aver fermato la macchina con alla guida un uomo umbro, di 72 anni, con il pretesto di chiedergli 5 euro, sarebbe salita a bordo della vettura supplicandolo di condurla in zona Madonna Alta.

Una volta in macchina, la ragazza avrebbe afferrato il cellulare che l'uomo teneva in mano, chiedendogli, dopo avergli intimato di ritornare in zona stazione, 100 euro per riavere il suo telefonino, che altrimenti avrebbe gettato dal finestrino.

L'uomo, tornato al punto di partenza, pur di riavere il cellulare, ha deciso di dare alla giovane 70 euro, ma la stessa, mentre con una mano continuava a tenere il cellulare fuori dal finestrino, con l'altra avrebbe afferrato dal portafogli dell'uomo altre banconote, per una somma totale di 110 euro, per poi scendere dall'auto e raggiungere altre tre donne presenti in strada.

L'uomo ha chiamato il 112 raccontando l'accaduto.

La pattuglia della stazione di Ponte San Giovanni, giunta sul posto, grazie alle precise indicazioni e alla dettagliata descrizione della ragazza fornite dal malcapitato, in pochi minuti è riuscita a fermare il gruppetto di donne, che si aggirava nelle vicinanze di via Canali, e individuata la presunta responsabile, trovata in posseso delle banconote. La ragazza è stata condotta al carcere minorile di Firenze, mentre il denaro è stato restituito all'uomo. (ANSA).