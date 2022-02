Aeroporto Perugia di nuovo collegato a Rotterdam

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - Per il terzo anno consecutivo l'aeroporto di Perugia sarà collegato a quello di Rotterdam. I voli saranno operati da Transavia compagnia olandese del gruppo Klm, secondo quanto annuncia il San Francesco d'Assisi.

Il collegamento sarà assicurato con Boeing 737-700 da 149 posti e partiranno il 23 aprile, due volte a settimana ogni mercoledì e sabato (nei mesi aprile, maggio, giugno, ottobre e settembre) ed invece il martedì e sabato (in luglio ed agosto).

"Siamo molto felici di operare anche questa estate e per il terzo anno consecutivo i voli per Perugia", ha detto Niek de Rijk, strategic network Planner di Transavia. "Perugia - ha sottolineato - è situata perfettamente e molti turisti olandesi stanno utilizzando questa rotta di volo per scoprire la bellissima Umbria".

"Il mercato dei Paesi Bassi è il terzo migliore incoming della nostra regione e siamo molto felici che Transavia ci abbia accordato di nuovo fiducia, riconoscendo ancora una volta il valore e le potenzialità del nostro mercato. Ci auguriamo che quest'anno si possano riscontrare i meritati risultati e si possa raggiungere così l'obiettivo di estendere ed aumentare il reciproco rapporto commerciale e relazionale" il commento del direttore generale dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Umberto Solimeno. (ANSA).