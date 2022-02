Per S. Valentino Baci Perugina "Amore e passione" firmati D&G

Baci Perugina presenta in anteprima a San Valentino "Amore e passione", una edizione limitata con la creatività di Dolce&Gabbana, contraddistinta da una speciale copertura rossa e inclusioni al lampone.

Per l'occasione gli stilisti hanno deciso di "tempestare" le confezioni di Baci di gemme e pietre preziose di un rosso intenso e brillante. Anche l'incarto in alluminio di ogni singolo cioccolatino è rosso, "in perfetta armonia" - sottolinea l'azienda - con le scritte color oro.

Il gusto è frutto della maestria degli esperti cioccolatieri della Scuola del cioccolato Perugina, laboratorio creativo in cui si fa sperimentazione e innovazione al servizio dell'eccellenza e del saper fare italiano. È qui che nasce l'idea di una nuova ricetta "in grado di sprigionare un'armonia di sensazioni in perfetto equilibrio tra di loro: il morbido cuore al gianduia, coronato dall'inconfondibile nocciola intera, è arricchito da squisiti cristalli al gusto di lampone. Il tutto è avvolto da una copertura rosso rubino.