ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria attuali positivi ancora giù

(ANSA) - PERUGIA, 07 FEB - Gli attualmente positivi al Covid in Umbria continuano a diminuire. Dai dati giornalieri della pandemia emerge infatti che scendono ancora, del quattro per cento rispetto a domenica e sono ora 18.399, 762 in meno.

Leggera risalita invece per i ricoverati in ospedale, 229, cinque in più, nove dei quali in terapia intensiva, uno in più.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 597 nuovi positivi, 1.354 guariti e altri cinque morti. Sono stati analizzati 566 tamponi e 4.458 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'11,88 per cento (era 9,5 lunedì della scorsa settimana).

E secondo le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le applicazioni del calcolo 'Mauro Picone', del Consiglio nazionale delle ricerche la variante Omicron ha cominciato a diffondersi in Italia "quasi contemporaneamente in Umbria e Toscana, e circa un giorno dopo in Lombardia"; in tutte e tre le regioni "il valore dell'incidenza settimanale ha raggiunto il massimo nella settimana dal 3 al 9 gennaio 2022, con valori per Umbria e Toscana circa 19 volte più alti rispetto a quelli di quattro settimane prima.

In Umbria intanto in base ai dati della Regione aggiornati alla mattina del 7 febbraio sono 517.963 i residenti vaccinabili che hanno ricevuto tre dosi di vaccino contro il Covid, pari al 60,36 per cento del totale.

Nel vaccine day organizzato domenica in tutta l'Umbria per sensibilizzare i cittadini sono state poco più di 2 mila, 2.142 per per la precisione, le dosi inoculate. (ANSA).