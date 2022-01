Coletto, Umbria dovrebbe rimanere zona bianca

(ANSA) - PERUGIA, 14 GEN - "I dati dell'andamento epidemiologico sono confortanti e quindi vedremo cosa ci dirà a livello nazionale la Cabina di regia per quanto riguarda il posizionamento dell'Umbria, che io reputo comunque con ottimismo essere ancora in zona bianca": lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, durante la conferenza stampa di aggiornamento.

Sulla stessa linea anche i rappresentati del Nucleo epidemiologico della Regione Umbria. "Crediamo che sarà confermata la zona bianca per l'Umbria". E questo - è stato spiegato - soprattutto valutando l'indice di saturazione dei posti letto, che viene infatti utilizzato per il cambio di colore delle regioni.

"A questo diminuire e appiattirsi della curva dell'incidenza - hanno affermato gli epidemiologi - si accompagna anche un leggero calo della risalita dei casi di ricoveri ordinari. Non c'è più quell'incremento che c'è stato fino a qualche giorno fa.

In area medica abbiamo un tasso di saturazione del 32%, anche se molti di questi ricoveri sono però non per Covid ma da Covid visto che molti positivi vengono riscontrati negli asintomatici nel momento in cui devono entrare in ospedale per altri motivi".

Anche per le terapie intensive, il dato presentato nel report dice che l'Umbria è ancora sotto il limite indicato per entrare in zona gialla: "anche se molto vicini al valore del 10%, siamo ancora al 9%". (ANSA).