ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, ricoverati scendono ancora

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - L'Umbria registra altri cinque morti per il Covid ma per il secondo giorno consecutivo scendono i ricoverati in ospedale. Sono ora 190, tre in meno rispetto a giovedì, mentre scendono a otto, da 12, i posti occupati nelle terapie intensive.

Come in ogni giorno post festivo scendono i tamponi, 862, e i test antigenici, 3.803, con un tasso di positività del 23,2 per cento. Dai test sono infatti emersi 1.084 nuovi positivi ma anche 1.039 guariti.

Per il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli studi di Perugia, comunque, "la diffusione del contagio Covid in Umbria potrebbe raggiungere la massima velocità entro una settimana per poi cominciare a rallentare come sempre accade". Anche se sottolinea che "in questi giorni soprattutto, i dati sono caratterizzati da ampie fluttuazioni" che "significano incertezza e difficoltà a calibrare i modelli".

Sul fronte politico della pandemia la capogruppo regionale del Pd evidenzia che "nonostante la netta contrarietà dei cittadini e le diverse prese di posizione sia politiche che istituzionali, la direzione della Asl 1 ha deciso che, per almeno un mese, nessun intervento chirurgico verrà realizzato negli ospedali di Assisi, Castiglione del Lago e Umbertide".

Decisione che l'amministrazione comunale assisana ritiene "gravissima". "Una scelta scellerata e assurda - affermano in una nota del Comune il sindaco Stefania Proietti e l'assessore ai servizi socio-sanitari Massimo Paggi - che certifica l'obiettivo di impoverire ulteriormente l'ospedale di Assisi e la mancanza di una politica sanitaria favorevole agli interessi dei cittadini". (ANSA).